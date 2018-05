Varios heridos en explosión en comisaría de Indonesia

EFE - Varias personas resultaron heridas hoy en Indonesia por la explosión de una bomba en una comisaría de Surabaya, donde desde ayer han muerto una veintena de personas en una serie de atentados contra iglesias con explosivos.

La bomba estaba oculta en una motocicleta conducida por dos personas hasta el control de seguridad de la entrada de la comisaría donde fue detonada por los suicidas, según imágenes de la cámara de seguridad difundidas en la televisión TV One.

CCTV footage shows two individuals on a motorbike detonating a bomb at the gate of #Surabaya police station (Mapolrestabes) at 8.50 a.m. this morning, injuring police officers. pic.twitter.com/UBdurtqT2z