´¡Vamos a trabajar bien juntos!´: Trump y AMLO

Notimex -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conversó esta mañana con el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, y anticipó que habrá una buena relación entre ambos gobiernos.

"Acabo de hablar con el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador. Excelente llamada (telefónica), ¡vamos a trabajar bien juntos!", reveló el mandatario en un mensaje en Twitter.

Just spoke to President-Elect Andres Manuel Lopez Obrador of Mexico. Great call, we will work well together!