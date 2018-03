Una pareja confirma la leyenda del hilo rojo

Redacción - El matrimonio dice que la fuerza del destino es poderosa al descubrir que sus caminos ya estaban destinados desde 11 años antes de conocerse.

Ye el hombre de 35 años quedó impactado al verse a sí mismo en una foto turistica de su esposa Xue, tomada en Qingdao cuando ambos eran adolescentes.

Mientras se encontraban en casa de la madre de Xue, mirando un álbum de fotos descubrieron el maravilloso momento el cual etiquetaron como un milagro.

"Estaba mirando una imagen donde mi esposa aparece sentada frente a la Plaza del Cuatro de Mayo, y donde también había un hombre parado muy atrás de ella. Mi reacción fue: ¡Oh, espera, ese soy yo!", explicó Ye a los medio locales.

Ye y Xue se conocieron por amigos en común en el 2011, un año después se casaron e incluso se tomaron una foto en el monumento de Qingdao antes del descubrimiento

