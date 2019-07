Una familia tuvo brutal pelea en Disneyland

Dos hombres y dos mujeres se enfrentaron a una dura pelea en el lugar "más feliz del mundo"

Por: Redacción





Una pelea violenta e impactante entre una familia se dio en Disneyland, California este fin de semana; fue grabada y difundida en redes sociales.

Dos hombres y dos mujeres se enfrentaron a una acalorada pelea en la que se lanzaron puñetazos, se arrastraron el cabello y se escupieron en la cara mientras examinaban Toontown en Disneylandia.

En el video que dura cuatro minutos, un hombre con una camisa rosa dice: "No le faltes el respeto a mi hija ... "No me importa nada", dijo una mujer con una camisa blanca para escupir en su cara.

Su escandaloso insulto lleva al hombre a golpearla repetidamente a ella y a un hombre a su lado en la cara, encendiendo la pelea.

La lucha fue interrumpida por hombres que estaban cerca y el hombre de color rosa parece seguir su camino.

Los oficiales dicen que ninguna de las víctimas cooperó y fueron escoltadas fuera del parque.

Las autoridades dicen que están persiguiendo un caso criminal.

Disney confirmó a DailyMail.com que la pelea tuvo lugar el sábado y dijo: "No aprobamos este comportamiento".