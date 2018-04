Un tuitero descubrió el posible primer ´meme´ de la historia

Redacción

El mundo del Internet no se puede entender sin los famosos "memes", esas imágenes graciosas que sirven para hacer sátira de algún momento de la vida.

Facebook, WhatsApp, Twitter y otras redes sociales se han utilizado como difusores de este material chusco, con lo que ayudan a expresar sus emociones.

Actualmente, es muy probable que nuestro timeline esté lleno de "memes", sin embargo, siempre nos surge la pregunta de ¿cómo surgió el primer "meme" de la historia?.

Ante el cuestionamiento, un usuario de Twitter parece tener la respuesta, la cual se remonta hace ¡97 años!.

Se trata de una tira cómica, que apareció en la revista Judge en el año de 1921, y que hace la comparación sobre cómo crees que te verías cuando te toman una foto con flash y cómo luces en realidad.

La imagen muestra, en su primer recuadro, a un hombre atractivo y bien vestido; por el otro, se aprecia al mismo hombre caricaturizado de una forma graciosa.

"Esta viñeta de 1921 es realmente reconocible hoy en día", tuiteó el usuario YoRHaw.

this comic strip from 1921 is really relatable to this day pic.twitter.com/DXCpl923Iy