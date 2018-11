Un iceberg con forma de ataúd se dirige a una 'muerte' inminente

Por: Redacción



Un iceberg captado por la NASA impresionó a la internet por la rareza de su similitud con un ataúd.

Fue en el 2000 cuando el iceberg denominado B-15T se separó de la barrera de hielo de Ross en la Antártica.

Sin embargo, lo que especialistas de la NADA comentaron fue que durante 18 años el bloque se desplazó en la corriente Circumpolar Antártica siendo en el 2017 un cambió de trayectoria, redirigiéndose hacia el norte donde las aguas cálidas le darían una repentina 'muerte' derritiendo rápidamente el hielo.

Adieu, dear B-15T! After 18 years at sea, the coffin-shaped #iceberg has entered a region where Antarctic icebergs go to die. https://t.co/x5Xc3Nxjs4 #NASA #Antarctica #ice #HappyHalloween ???????????????????????????????????????????????????????????? pic.twitter.com/gmFfDkZmBt