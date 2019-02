Un Brexit ordenado es de "vital importancia": Jeremy Hunt

Mundo - 20/02/2019 11:59 a.m.

AP - Asegurar un Brexit ordenado es de "vital importancia", dijo el miércoles el secretario de Exteriores de Gran Bretaña durante una visita a Alemania, e insistió en que el Reino Unido puede salir de la Unión Europea el 29 de marzo como está planeado si se logra un compromiso en el pacto.

Jeremy Hunt tenía previsto reunirse el miércoles con funcionarios en Berlín antes del viaje de la primera ministra británica Theresa May a Bruselas para conversar con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. May busca cambios al acuerdo de retiro de Gran Bretaña después de que legisladores británicos lo rechazaran rotundamente el mes pasado, pero la UE insiste que no se reabrirán las negociaciones.

El punto muerto ha generado temores de que Gran Bretaña salga sin un acuerdo de divorcio a finales de marzo, un resultado que provocaría una seria alteración económica. También se ha mencionado la posibilidad de que Londres intente demorar la salida para concluir con las negociaciones.

"Una salida ordenada de la UE es de vital importancia", dijo Hunt durante un discurso en la Fundación Konrad Adenauer, un centro de investigación vinculado con el partido de la canciller Angela Merkel.

"En las semanas vitales que se avecinan, no bastará quedarse parado con la esperanza de que el Brexit se solucione solo", agregó.