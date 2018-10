Twitter podría quitar el botón 'me gusta'

ADN40 - El fundador de Twitter, Jack Dorsey aseguró en un evento que la plataforma eliminará "pronto" el botón ´me gusta´ que tiene forma de corazón, según consignó el diario Telegraph.

La noticia comenzó a correr en las redes sociales, por lo que la empresa contestó que desde hace tiempo se ha estado repensando ´todo sobre el servicio para asegurar que estamos incentivando una conversación saludable, que incluye el botón like. Estamos en las primeras etapas de la obra y no tenemos planes para compartir en este momento´.

As we've been saying for a while, we are rethinking everything about the service to ensure we are incentivizing healthy conversation, that includes the like button. We are in the early stages of the work and have no plans to share right now. https://t.co/k5uPe5j4CW