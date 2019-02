'Tsunami de hielo' sorprende a Estados Unidos

AP - Fuertes vientos soplaron el lunes por gran parte de la mitad oriental de Estados Unidos por segundo día consecutivo, dejando sin electricidad a cientos de hogares y negocios, causando el cierre de escuelas, y derritiendo el hielo de montañas a hacia el lago Erie.

Se reportaron vientos huracanados, de 119 kilómetros por hora (74 millas por hora) o más fuertes por la región, incluyendo en West Virginia y Nueva York. Un conductor en Sandusky, Ohio, grabó un video que muestra a un tracto-camión cayéndose de un puente.

Arboles desarraigados y postes derribados, blancos fáciles de fuertes vientos que los arrancaron después de que la lluvia y nieve saturaran la tierra, cayeron sobre casas y negocios y los dejó sin electricidad, aunque se prevé que en muchos lugares la luz regrese pronto ya que los vientos menguarán para la noche del lunes. En Nueva York cientos de escuelas cerraron o cancelaron sus clases.

Advertencias y alertas por vientos seguían en vigor el lunes para las regiones de medio-Atlántico y noreste hasta el norte de Nueva Inglaterra.

Grandes bloques de hielo cayeron el domingo a la orilla del río Niagara enfrente de Buffalo, creando una barrera escarpada entre la corriente y una carretera con vistas pintorescas.

Video courtesy @NiagRegPolice Insp. Garvey....

Un video espectacular grabado por guardabosques de Ontario muestra inmensos trozos de hielo haciéndose añicos unos contra otros. Un bloque de hielo en el lago Erie, al norte del río, se desprendió debido a los vientos. El nivel del lago en la zona oriente aumentó debido a los vientos, un fenómeno.

Montículos de hielo de entre 7,5 y 9 metros (25 y 30 pies) de altura también fueron arrastrados más al sur, acumulándose enfrente de varias propiedades alrededor de los lagos en los suburbios de Hamburg.

"Ha habido tormentas, pero ninguna como esta", dijo Dave Schultz, residente del área, a la televisora WGRZ. "Nunca hemos visto bloques de hielo arrastrados hasta las paredes y nuestros patios... Están en mi patio, el patio de mi vecino, y el patio contiguo".

El domingo se emitió una evacuación voluntaria para el área.

An incredible sight along the Niagara River in Fort Erie as strong winds from today´s storm have pushed hundreds of chunks of ice on shore over barriers.