Trump sube al avión presidencial con papel higiénico pegado al zapato

El presidente de Estados Unidos es el centro de atención en redes sociales por la publicación de un video donde se le ve subiendo al Air Force One con un pedazo de papel higiénico pegado al zapato.

En las imágenes de ve que después que el mandatario completara su subida al avión presidencial, el papel se despegó y quedó en la parte superior de la escalera.

El incidente ha provocado burlas en las redes sociales. La mayoría de los comentarios giran en torno al hecho de que nadie le avisó al presidente de lo que ocurría.

"Me pregunto cuánta gente vio el papel higiénico y se burló disimuladamente mientras decía: ´No le digas'".

I wonder how many people saw the toilet paper and snickered, "Don't tell him." pic.twitter.com/FlFNzfWVwr — John Lurie (@lurie_john) 5 de octubre de 2018

"Incluso a tu personal no le importa si tienes papel higiénico en el zapato".

Even your staff don't care if you have toilet paper to your shoe. pic.twitter.com/w59eXJomer — Mary Mo (@ramdonomo) 5 de octubre de 2018

"Donald Trump subiendo al Air Force con papel higiénico pegado a su zapato es la cosa más Donald Trump de la historia".

Donald Trump boarding Air Force One with toilet paper stuck to his shoe is the most Donald Trump thing ever. pic.twitter.com/OxJnQ044qA — Middle Age Riot (@middleageriot) 5 de octubre de 2018

"Donald Trump tenía pegado papel higiénico en su zapato ¿y nadie se molestó en decírselo? Él es toda una vergüenza".

#DonaldTrump has toilet paper stuck on his shoe and nobody bothered to tell him?? He is such an embarrassment. @realDonaldTrump pic.twitter.com/hf0flT4MtH — JARosenberg (@JARosenberg12) 5 de octubre de 2018

"¿Cómo es que Donald Trump tiene papel higiénico en su pie al pasar de la limosina al AF1? ¿Se cambió el pañal en la limosina?".

How does Trump have toilet paper on his foot coming from the Limo to AF1?



Is he having his diaper changed in the limo?!? — pesach i am. (@pacelattin) 5 de octubre de 2018

Trump se sube al Air Force One con papel higiénico pegado en el zapato. La pesadilla de todo Godínez hecha realidad. pic.twitter.com/DJLWDSdiSi — P. (@Facso) 5 de octubre de 2018

Como a toda caca, a Trump también se le pega el papel higiénico. — MachismoTico (@MachismoTico) 5 de octubre de 2018