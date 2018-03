Trump quiere que el Pentágono financie la construcción del muro, según Post

EFE - El presidente estadounidense, Donald Trump, está presionando al Pentágono para que aporte fondos a la construcción del muro en la frontera con México, aunque es improbable que esa idea salga adelante porque necesita el visto bueno del Congreso, informó hoy el diario The Washington Post.



Trump retuiteó hoy un mensaje que publicó el pasado domingo en Twitter, en el que presumía de que el presupuesto aprobado la semana pasada por el Congreso le da más de 700,000 millones para "reconstruir las Fuerzas Armadas" estadounidenses.



"Construir un gran Muro Fronterizo, con (todas) las drogas y combatientes enemigos que entran en nuestro país, tiene que ver con la Defensa Nacional. ¡Construyamos el Muro mediante el M!", escribió entonces el presidente.



Trump no aclaró a qué se refería con esa "M" final, pero según dos asesores suyos citados hoy por el Post, aludía al "Military", el término que describe en inglés a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.



Según el diario capitalino, Trump no está satisfecho con los 1,600 millones de dólares que obtuvo en el presupuesto de la semana pasada para construir el muro, y ha sugerido que el Pentágono financie el proyecto, justificándolo por los supuestos riesgos a la "seguridad nacional" que quiere evitar la barrera.



La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, no quiso confirmar la información del Post durante su conferencia de prensa diaria, aunque tampoco la negó.



"No puedo entrar en detalles, pero puedo decirles que seguimos construyendo el muro, y vamos a seguir presionando hasta que esté completado de la forma que el presidente considera que es necesaria para defender el país", indicó Sanders.



Preguntada por si Trump ha renunciado a su intención de que México pague por el muro, Sanders respondió: "Creo que él todavía tiene planes de encontrar posibles maneras para que eso ocurra".



Consultado por Efe, el Pentágono no quiso hacer comentarios sobre la información del Post.



No obstante, ese diario cita a un alto funcionario del Pentágono que afirmó que, para destinar al muro fondos del Departamento de Defensa, sería necesario "reprogramar" la financiación que el Congreso aportó para el año fiscal de 2018, o aprobar una enmienda legislativa al presupuesto para 2019.



Ambas vías requieren la acción del Congreso y es improbable que Trump pueda reunir los 60 votos necesarios para ello, según reconocieron fuentes de la Casa Blanca en declaraciones al Post.



El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, rechazó la idea en un comunicado remitido al Post.



"¿Primero se suponía que México tenía que pagar por ello, después los contribuyentes en EUA, y ahora nuestros hombres y mujeres uniformados? Esto sería un abuso flagrante de los fondos militares", opinó Schumer, quien pidió que el Pentágono use los fondos "para ayudar a las tropas", y no a "las fantasías políticas" de Trump.



El presidente parece descontento con los fondos que logró para su proyecto estrella en el presupuesto federal, que incluye 1.600 millones de dólares para la construcción de una barrera fronteriza, pero con condiciones muy restrictivas y lejos de sumar los 25.000 millones que el presidente había pedido al Congreso.



De los 1,600 millones, solo 641 serán destinados a poner nuevas vallas fronterizas a lo largo del Valle de Río Grande, alrededor de 40 kilómetros, que no podrán ser en ningún caso de hormigón.



Además, el proyecto establece restricciones como la cantidad de kilómetros de muro que pueden construirse o dónde puede ubicarse, determinando, por ejemplo, que 251 millones de dólares deben emplearse a renovar la doble verja que ya existe entre San Diego (California) y Tijuana (México).