Trump no asistirá a toma de protesta de AMLO

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha informado este miércoles al presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, que no podrá acompañarlo en su toma de protesta el próximo 1 de diciembre.

"En su lugar asistirá el vicepresidente Mike Pence y una comitiva", dijo Obrador a los medios en el Aeropuerto de la Ciudad de México antes de tomar un vuelo a Guerrero.

Por otra parte, Donald Trump ha asegurado que tiene una muy buena relación con el próximo presidente mexicano, incluso, mejor que la que tiene con Peña Nieto.

"Me gusta México. Me agrada su nuevo líder, creo que podría ser estupendo. Es un poco diferente a nosotros. Creo que me va mejor con él que con el capitalista (Enrique Peña Nieto), pero él sabe que México necesita a Estados Unidos", indicó Trump en un mitin en Charleston, West Virginia el 21 de agosto.