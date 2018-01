Trump instituye ‘premio’ contra medios "corruptos"

Notimex - El presidente estadounidense Donald Trump, empeñado en una controversia con los medios de información desde su campaña electoral en 2016, anunció anoche que instituyó un ‘premio’ contra la prensa de línea crítica hacia su gobierno, a la que acusa de realizar coberturas deshonestas.

“Estaré anunciando LOS PREMIOS A LA PRENSA MÁS DESHONESTA Y CORRUPTA DEL AÑO el lunes a las 5 de la tarde en punto. Los temas abarcarán Deshonestidad y Mal Reporteo en varias categorías de la prensa falsa. ¡Estén pendientes!”, anunció el mandatario en un mensaje de su cuenta de Twitter.

I will be announcing THE MOST DISHONEST & CORRUPT MEDIA AWARDS OF THE YEAR on Monday at 5:00 o’clock. Subjects will cover Dishonesty & Bad Reporting in various categories from the Fake News Media. Stay tuned!