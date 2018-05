Trump desata polémica luego de escribir 'Melanie' a su esposa

Redacción - El presidente estadounidense, Donald Trump, escribió un tweet para dar la bienvenida a la primera dama en la Casa Blanca tras su operación de riñón.

Sin embargo este ha desatado una serie de burlas luego de que el mandatario escribiera mal el nombre de su esposa Melania Trump y aunque la publicación original fue corregida minutos después, el comentario se volvió viral en Twitter.

"Es fantástico tener a nuestra increíble Primera Dama en la Casa Blanca. Melanie se siente y está muy bien. Gracias por todas sus oraciones y mejores deseos" publicó Trump.

President Trump misspelled his wife´s name in his tweet about her return from the hospital. It was fixed five minutes later. pic.twitter.com/tcEr462Asb