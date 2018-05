Trump dará detalles de su reunión con Kim Jung-un en tres días

Notimex - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciará el fin de semana detalles de su reunión con el líder norcoreano Kim Jung-un, luego que la zona desmilitarizada entre ambas Coreas fue descartada como sede.



El escenario fue propuesto la semana pasada por el propio mandatario estadunidense, quien destacó el significado que tendría lograr un acuerdo con Corea del Norte para desnuclearizar la Península Coreana.

"No será ahí, no", respondió este miércoles el mandatario a un reportero poco antes de iniciar una reunión con su gabinete, aunque no ofreció detalles sobre la decisión de eliminar su propuesta.

Trump dijo que espera anunciar en tres días los detalles del encuentro, y que continúa trabajando en los detalles, pero sugirió que existe el riesgo de que la reunión no se celebre después de todo.

"Todo puede ser abandonado (...) muchas cosas pueden pasar. Muchas cosas buenas pueden pasar, muchas cosas malas pueden pasar", respondió cuando fue cuestionado sobre esa posibilidad.

Sin embargo, se mostró confiado de que Pyongyang quiere negociar un acuerdo, que dijo "creo que va a ser un exitoso acuerdo. Creo que tenemos una buena oportunidad de hacerlo exitoso, pero muchas cosas pueden pasar".