Trump cancelaría su reunión con Putin por crisis en Ucrania

ADN 40 - Donald Trump amenazó este martes 27 de noviembre con cancelar la reunión que tiene prevista en Buenos Aires con el presidente ruso Vladimir Putin como consecuencia de la crisis marítima que Rusia ha generado en Ucrania al apresar tres de sus embarcaciones.

El magnate dijo a Washington Post que se encontraba a la espera de un informe completo de su equipo de seguridad sobre lo que sucede en la zona que une los mares Negro y de Azov.

"Quizá no tendré la reunión (con Putin). Quizá ni siquiera tendré la reunión. No me gusta esa agresión (rusa contra Ucrania). No quiero esa agresión en absoluto", mencionó el magnate.

La tensión comenzó luego de que Moscú construyó en mayo el puente de Crimea que une con el territorio de Rusia esta península, después de eso se reforzaron las inspecciones a los buques ucranianos, situación que Kiev consideró como un bloqueo.