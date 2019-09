Trump busca sacar de la bolsa de EUA a empresas chinas

Por: José Perales





La administración del presidente Donald Trump está considerando la posibilidad de excluir a las compañías chinas de las bolsas de valores de Estados Unidos, y limitar las inversiones estadounidenses en China, dijo hoy viernes una fuente informada sobre el asunto, en lo que sería una escalada radical de las tensiones comerciales entre los dos países.

La medida sería parte de un esfuerzo más amplio para limitar las inversiones estadounidenses en China, dijo la fuente, confirmando un informe anterior de Bloomberg que envió ondas de choque a través de los mercados financieros.

Ante la noticia las acciones de Alibaba Group Holding Ltd ( BABA.N ), Baidu Inc ( BIDU.O ) y JD.com Inc ( JD.O ) que cotizan en EUA, cayeron entre 4% y 7 por ciento.

La moneda yuan de China, que cotiza en los mercados offshore CNH = , cayó un 0.4% frente al dólar después de que las noticias se negociaran cerca de su punto más débil frente al dólar en unas tres semanas.

Los mecanismos exactos de cómo exclusión de cotización de las empresas aún estaban por ser resueltos y cualquier plan está sujeto a la aprobación por el presidente de EUA, Donald Trump, que ha dado luz verde a la discusión.

Las conversaciones comerciales de alto nivel entre Washington y Beijing están programadas para el próximo mes antes del comienzo de la temporada de ganancias del tercer trimestre.