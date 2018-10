Trump aplaude a México por frenar caravana de migrantes

Notimex - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció hoy a México la contención de la caravana de migrantes hondureños en los límites con Guatemala, pero insistió en que llevará al ejército a la frontera con su vecino del sur si no funciona dicha estrategia.

"Hasta este momento agradezco a México, espero que continúen así", declaró a la prensa después de la promulgación de una legislación en Arizona, donde aseguró que un "gran porcentaje" de los migrantes son "criminales".

"Si eso no funciona, vamos a llamar a los militares, no a la Guardia, a los militares. Vamos a estacionarlos y no van a entrar a este país, quizás se regresen, pero no entran a Estados Unidos", advirtió.

Cientos de migrantes procedentes de Honduras derribaron una puerta sobre el puente internacional entre Guatemala y México, pero fueron contenidos por la Policía Federal antes de que pudieran ingresar a territorio de ese país.

"Apreciamos mucho lo que México ha hecho, hasta este momento (la caravana) está siendo contenida, pero son cuatro mil personas que se han juntado", dijo Trump. "Tenemos una muy buena relación con México", reiteró.

Como lo ha hecho en varios actos de campaña, hacia las elecciones legislativas del 6 de noviembre, Trump asoció a los demócratas con la caravana, sin ofrecer pruebas.

"Los demócratas están a favor de dejar que el crimen entre a nuestro país con fronteras abiertas, porque muchas de esas personas... un gran porcentaje de esas personas son criminales y quieren venir a nuestro país. Son criminales y no van a pasar durante mi mandato", insistió.

Anoche, durante un acto de campaña en Montana, Trump dijo a sus seguidores que los temas de las elecciones de Estados Unidos son "Kavanaugh, la caravana, la ley y el orden y el sentido común".

Desde ayer, el mandatario había expresado su agradecimiento a México y resaltó el envió de policías federales y personal migratorio a la frontera con Guatemala, en respuesta a la caravana de migrantes procedentes de Honduras.