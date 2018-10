Trump amenaza con cerrar la frontera con México por caravanas de migrantes

EFE - El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó hoy con cerrar la frontera sur del país con México si la caravana de miles de migrantes hondureños que salió el pasado sábado de Honduras con rumbo a Estados Unidos continua con su trayecto.

"Además de detener todos los pagos a estos países, que parecen no tener casi control sobre su población, debo, en los términos más enérgicos, pedir a México que detenga este ataque, y si no puedo hacerlo, llamaré al Ejército de EUA y CIERRE NUESTRA FRONTERA SUR!", sentenció Trump en su cuenta de Twitter.

....In addition to stopping all payments to these countries, which seem to have almost no control over their population, I must, in the strongest of terms, ask Mexico to stop this onslaught - and if unable to do so I will call up the U.S. Military and CLOSE OUR SOUTHERN BORDER!..