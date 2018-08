Trump abierto a reunirse con el presidente de Irán

Notimex - El presidente estadounidense Donald Trump dijo hoy que está dispuesto a reunirse sin condiciones previas con el mandatario de Irán, Hasán Rohani, para discutir un nuevo acuerdo de seguridad nuclear, después de abandonar el que fue alcanzado tres años atrás con otros socios internacionales.

"Si podemos acordar algo significativo, no perder papel como lo fue el otro acuerdo, ciertamente estaré dispuesto a reunirme", mencionó Trump, quien se declaró estar abierto el diálogo para resolver temas de guerra, muerte y hasta hambruna.

En conferencia de prensa conjunta con el primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, el mandatario subrayó que sus encuentros previos con el líder norcoreano, Kim Jong-un, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, son muestra de su disposición al diálogo con resultados.

"No hay nada malo con reunirse. Como saben me reuní con el presidente Kim. No ha habido un misil disparado en nueve meses. Tenemos a nuestros prisioneros de regreso. Muchas cosas positivas han pasado", expresó al recordar ese encuentro en Singapur.

Insistió igualmente en calificar su reunión en Helsinki con Putin como favorable, aunque evitó dar detalles del encuentro privado de dos horas, y habló en términos generales de seguridad, desarrollo económico y la protección de Israel como objetivos.

En respuesta a la pregunta de una reportera Trump reiteró su creencia en los encuentros personales, y su disposición para reunirse con funcionarios de Irán.

"Ciertamente me reuniría con Irán si ellos quieren reunirse. No sé si están listos. Están teniendo un tiempo difícil ahora mismo", manifestó en alusión a las dificultades económicas que vive esa nación, y que han sido atribuidas en parte a las sanciones de Estados Unidos.