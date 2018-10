Tras colapso de dos horas, queda restablecida plataforma de YouTube

Por: Redacción



La plataforma de videos YouTube colapsó, afectando a usuarios de todo el mundo.

De acuerdo con datos del sitio web Downdetector, las zonas más afectadas por este problema son Estados Unidos, Europa y algunas partes de Sudamérica y Australia.

Fue alrededor de las 19:00 horas locales, cuando el portal de videos comenzó a sufrir inconvenientes.

Después de más de dos horas sin poder accesar, el servicio de YouTube fue reestablecido. A través de su cuenta de Twitter, la empresa se disculpó por los inconvenientes.

Thanks for your reports about YouTube, YouTube TV and YouTube Music access issues. We're working on resolving this and will let you know once fixed. We apologize for any inconvenience this may cause and will keep you updated.