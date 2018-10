TLC logra un acuerdo ganar-ganar-ganar: EPN

Notimex - El presidente Enrique Peña Nieto afirmó esta mañana que la modernización del acuerdo comercial que se concretó anoche entre Estados Unidos, Canadá y México logra lo que se propusieron desde el inicio para alcanzar una negociación que sea "ganar, ganar, ganar".

El jefe del Ejecutivo federal se congratuló por los logros alcanzados con el Acuerdo Estados Unidos, México y Canadá (USMCA, United States, México, Canadá Agreement por sus siglas en inglés).

A través de cuenta en Twitter @EPN, el mandatario mexicano Peña Nieto escribió: "La modernización del acuerdo comercial entre México, Canadá y EUA concluye 13 meses de negociaciones y logra lo que nos propusimos al inicio: un acuerdo ganar-ganar-ganar".

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, publicó que el arduo trabajo y la dedicación de los equipos de negociadores comerciales en los tres países de Norteamérica durante más de un año hicieron posible este resultado.

A través de su cuenta de Twitter, Luis Videgaray destacó que ha sido un honor trabajar con el presidente Enrique Peña Nieto y el equipo negociador del TLC.

Mientras que Justin Trudeau aseguró que es un buen día para Canadá.

A good day for Canada & our closest trading partners. More tomorrow... https://t.co/qOowhvYW2B