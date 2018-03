Tiroteo deja 'varios heridos' en una escuela de Maryland en EUA

AP - Funcionarios escolares reportaron un tiroteo el martes temprano en una escuela secundaria en Maryland y el campus está bajo resguardo.

Julie Yingling, portavoz de la policía del condado St. Mary, dijo que hay heridos en la Escuela Secundaria Great Mills, ubicada en el extremo sur del estado, pero no precisó cuántos. Tampoco pudo decir si había información sobre personas fallecidas.

La Oficina de Escuelas Públicas de St. Mary publicó la mañana del martes en su sitio web que hubo un tiroteo en la escuela Great Mills.

La policía local dijo que hubo un "incidente" en la escuela y les pidió a los padres de familia permanecer alejados del campus y reportarse en su lugar a la Escuela Secundaria Leonardtown.

El gobernador Larry Logan y el legislador Steny Hoyer están monitoreando de cerca los informes y exhortaron a las personas a seguir las instrucciones de las autoridades.

Video of Great Mills High School Maryland, where shooting has taken place, police on spot pic.twitter.com/eqinnJVvN2