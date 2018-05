Tiroteo deja ocho muertos en secundaria de Texas

Redacción

Un tiroteo el viernes en una escuela secundaria cerca de Houston dejó varios muertos, dejó 8 a 10 muertos, en su mayoría estudiantes dijo un comisario. Había dos detenidos, que se cree son estudiantes.

El comisario del condado de Harris, Ed González, dijo que "podría haber entre ocho y 10 víctimas fatales" en el tiroteo el viernes por la mañana en la escuela secundaria Santa Fe, unos 48 kilómetros al sureste de Houston.

González dijo que la mayoría de los muertos son estudiantes.

Una persona se encuentra presa y otra ha sido detenida, añadió.

González dijo que uno de los heridos es un agente de policía, pero que se desconoce la gravedad de sus heridas.

Las autoridades han confirmado que "ha habido artefactos explosivos encontrados en la escuela secundaria y las áreas circundantes adyacentes a la escuela secundaria".

School shooting in Texas. Early reports not looking good. God bless all!