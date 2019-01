Tierno pasajero peludo causa furor en redes

Por: Redacción





Durante un vuelo en un avión deun canino peludo fue protagonista de un video que robó los corazones de los usuarios luego de ocupar un asiento cerca de dueña.

Y es que no se trata de un perro cualquiera, ya que no están permitidos durante el vuelo, si no de una mascota destinada a realizar tareas de apoyo emocional que cuenta con los certificados necesarios y aprobación de los médicos.

Asimismo, el clip causó revuelo siendo los cibernautas quienes escribieron no importarles tener un compañero de vuelo así.

"En comparación con los niños irritantes que no paran de dar patadas en los asientos de los demás o viejos que hablan en voz alta, preferiría sentarme cerca de un perro guía", según The Daily Mail.