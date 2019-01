Tiene cáncer y su novio la dejó por Facebook porque engordó

Agencias - Emily Nicholson de 24 años de edad contó a medios locales que durante su lucha contra el cáncer cerebral, su entonces prometido la dejó por un mensaje de Facebook argumentando que había engordado demasiado, pese a que sabía del tratamiento que la hizo aumentar de peso en los últimos años.

Fue en 2012 cuando Emily decidió mudarse a Australia para impulsar su carrera de modelo, pero cuatro años después le diagnosticaron un tumor cerebral el cual debía ser combatido mediante medicaciones que la iban a llevar a aumentar de peso, y aunque en los primeros años su entonces novio Jamie Smith, fue su soporte emocional, en 2017 la dejó mediante un mensaje de Facebook a una semana de su boda.

En entrevista con Daily Mail, Nicholson comentó cómo fue que recibió el mensaje y qué era lo que tenían planeado a futuro, destacó que incluso había pensado en congelar sus óvulos para que en el futuro pudiesen tener una familia.

"Me envió un mensaje y me dijo que no quería estar más conmigo. Fue horrible. Buscábamos construir nuestra vida juntos, pero mi tratamiento con esteroides y mi aspecto físico diferente hicieron que él me dejara", comentó la joven.

Emily buscó que su historia sirviera de ejemplo para aquellos que hayan pasado por lo mismo diciendo que "hay algunos momentos en los que pienso que soy la persona más desafortunada del mundo. La gente me dice que soy muy fuerte, pero ¿cuál es la alternativa? Hay que seguir luchando", concluyó.