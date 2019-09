TetrisChallenge el reto viral de policías y bomberos que todos quieren ver

El "desafío Tetris" comenzó el 1 de septiembre de 2019, cuando la policía de Zurich publicó una imagen en las redes sociales de dos oficiales tirados en el suelo, rodeados por el contenido de sus unidades de rescate.

La fotografía, publicada en su red social, presentaba los elementos cuidadosamente organizados y parece que despertó la envidia de otros cuerpos de seguridad de Suiza se lanzaron a crear un nuevo reto viral al que llamaron #TetrisChallenge.

Esto dio el banderazo de salida para que unidades de servicios públicos de muchas partes del mundo esten compartiendo sus fotografías con todas las herramientas con las que realizan su trabajo cuidadosamente ordenadas.

Absolutely loving the #tetrischallenge this morning. A few of my faves attached. Hoping @metpoliceuk @LondonFire @LAS_HART @RNLI are busy working on theirs! ?? Making the world feel a bit closer together - the internet at its finest??? pic.twitter.com/KdYDNZBXjF