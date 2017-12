Te presentamos los tuits más graciosos del 2017

Redacción

Por:

1.- Este perrito no solo robó una empanada, también robo el corazón de los tuiteros:

Perrito de Andacollo devuelve empanada porque traía pasas... pic.twitter.com/2qpV9JrbcD — Charles (@CorreaIN) 12 de septiembre de 2017

2.- no hay nada mejor que la relación entre dos hermanas:

3.- Y no podía faltar el tuit en clase:

la profesora de japonés ha pasado lista poniendo "san" al final de nuestro nombre y todo bien y correcto hasta que ha llegado a un chico que se llama alejandro y claro mira el ser humano es super simple — cherry bomb (@vvoniver) 13 de noviembre de 2017

4.- También muchos nos hemos visto en la misma situación que Bob Dylan:

Un amigo muy capo me dijo "estoy llegando a noviembre como Bob Dylan al estribillo de We are the world" pic.twitter.com/vLSDHX6VJJ — Juan Francisco Gentile (@juanfgentile) 20 de octubre de 2017

5.- ¡A canijo? ¿qué no se llamaba así?:

Cómo que Maluma no se apellida Baby. — Verdura (@amiguiz) 19 de julio de 2017

6.- Alguien si tomó clases de marketing pero de otro nivel:

En Argentina se caga de hambre el que quiere. pic.twitter.com/XQidmsDgLC — DOGOR (@dogordo_) 23 de junio de 2017

7.- Hasta el ser más oscuro sale de vacaciones:

Cuando estoy muy deprimida pero aun así me obligan salir a "despejarme" pic.twitter.com/vauqhrdQEj — Nymphadora (@MaSugarmami) 11 de noviembre de 2017

8.- Hay cosas que cambian, pero la licuadora no:

9.- Ha surgido una historia de amor entre estos dos vecinos:

la vecina que siempre me cierra la puerta y nunca me saluda ha venido a pedirme sal y le he dado azucar jodete guapa un abrazo — ángel (@MrActimel) 10 de octubre de 2017

10.- Dicen por ahí que es la descripción gráfica de las ilusiones y mis ganas de vivir para el 2018:

11.- Los perros pueden hacer cualquier tipo de trabajo:

Hola, mi nombre es Cholo, cuanto va a cargar de amor en su??esta tarde, señorita?

Le lanweteo el parabrisas? Le meo la ruedita? pic.twitter.com/1qy76fgSFL — Pewos Hipster (@pewos) 1 de octubre de 2017

12.- Bueno tan solo fue un error:

Me subí a mi Uber y yo así de hola buenas voy a Santa Fe y ella así de quién eres estoy esperando a mis hijos. #GanandoComoSiempre — MJ Alegret (@yoalegret) 15 de mayo de 2017

13.- Ni como ayudarlo:

y la leche de almendras es para bebes almendras https://t.co/xW1UkcIcMe — firulano (@guinguardian) 18 de octubre de 2017

14.- Desde ahí empezó a creer en los milagros:

Estaba escuchando música triste para ponerme más triste y me llegó una nude.

Señor me has mirado a los ojos sonriendo has dicho mi nombre. — Reina del typo (@rosabintash) 19 de mayo de 2017

15.- ¡WOOOW! una novia así queremos todos: