¿Te arrepientes de haberlo enviado aquí?": Abogado de "El Chapo" a EPN

EFE - Uno de los abogados de Joaquín Guzmán "el Chapo" Loera, Eduardo Balarezo, preguntó hoy en su cuenta personal de Twitter al presidente mexicano Enrique Peña Nieto, si no se arrepentía de haber extraditado al Chapo a Estados Unidos, donde está siendo juzgado.



"@EPN (Enrique Peña Nieto) ¿Siente haberlo enviado aquí?", asegura el breve mensaje del abogado, acompañado de una noticia del diario New York Daily News titulada "El cartel de la droga del Chapo pagó seis millones de dólares en sobornos al actual presidente de México Peña Nieto, según los abogados de la defensa".

