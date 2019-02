Tarántula que baila causa sensación en redes

La araña "danzante", residente en Dinamarca, se había puesto ansiosa después de ser sacada de su hogar habitual y colocada en un recipiente de plástico para alimentos

Por: Redacción





Moviéndose de lado a lado con su abdomen lleno de huevos, laparece estar jugando en un divertido video tomado por el propietario de la

La tarántula es una hembra Pamphobeteus vespertinus, también conocida como Bloque Rojo ecuatoriano, que llevaba huevos en el momento del video.

Su dueño dijo que el baile se debía al estrés de esperar a que se mudara a una casa diferente.

"Estaba estresada porque la estaba reacomodando, por eso es que se estaba 'torciendo'. Se podría decir que estaba nerviosa", dijo su sueño, informó Daily Mail.

La araña "danzante", residente en Dinamarca, se había puesto ansiosa después de ser sacada de su hogar habitual y colocada en un recipiente de plástico para alimentos.

Las tarántulas son una mascota tranquila que no ocupa mucho espacio. Sin embargo, a menudo no les gusta que las manipulen, lo que significa que no son mascotas ideales para los niños.

Las tarántulas pueden vivir de ocho a diez años y, a menudo, se reducen a medida que se acercan al final de su vida.