Suspenden a taxista por usar una mascarilla facial

Redacción - Un conductor de taxi fue suspendido temporalmente luego de que se preocupara por su rostro y utilizara una máscara facial mientras realizaba una ruta, informaron medios locales.

Los hechos ocurrieron en China, donde el hombre identificado como Chen Yiqun, de 25 años, decidiera refrescarse la cara, siendo una clienta quien lo descubriera y rápidamente difundiera el hecho en redes sociales.

Aunque para los internautas fue una imagen graciosa para las autoridades fue todo lo contrario, pues el chofer fue tachado como peligro para la sociedad esto debido a que el producto puede caerse y obstruir la visión del hombre causando un fatal accidente.

He´s now known as an "exquisite taxi driver." But not everyone has nice things to say about his skin-care regimen. https://t.co/mZBGBwtjr5