Surfista es mordido y derribado de su tabla... ¿por un pitbull?

ADN40 - Un surfista sufrió un ataque de un perro de la raza pitbull mientras se encontraba en las costas de Argentina.

Gustavo Cerviño practicaba kitesurfing, una modalidad del surf en la que se utiliza una tabla empujada por un cometa de tracción, en una playa de la localidad San Clemente del Tuyú, en Argentina, cuando un perro lo alcanzó desde la orilla y se aferró a uno de sus brazos.

El video del ataque, grabado por el propio Cerviño, se hizo viral en redes sociales y muestra al can correr sobre el agua hacia el surfista hasta agarrarlo por el brazo.

El surfista indicó en una entrevista local que escuchó los ladridos pero "no le di importancia". El hombre resultó con una herida profunda en el brazo izquierdo y requirió 18 puntos de sutura.

"Tuve que abrirle la boca con la otra mano para que me dejara. Después de eso, me tiró una mordida al cuello. Si me hubiera agarrado, no contaría lo sucedido", aseguró.

También indicó que una persona le ayudó a salir del agua. No supo más del perro, ni si el dueño se encontraba cerca.

Cerviño fue llevado al Hospital de San Clemente del Tuyú, donde además de los puntos de sutura, tuvo que recibir suero, porque se le había bajado la presión por la cantidad de sangre que perdió.

El surfista compartió el video del ataque en YouTube y pidió a las personas que lleven a sus mascotas a la playa, cuidarlas.