Supreno jefe de Al Qaeda manda a atacar India y Afganistán

Notimex -

El líder de la organización terrorista Al Qaeda, Ayman al-Zawahiri, alentó hoy a sus combatientes atentar con las tropas indias en la región de Cachemira e intensificar la Yihad (Guerra Santa) contra las tropas de Estados Unidos en Afganistán, en un video difundo hoy en Internet.

El video, titulado "No olvides a Cachemira" y con una duración de unos ocho minutos, comenzó a ser divulgado el martes casi a la medianoche por el servicio de medios de la organización terrorista, As Sahab, y este miércoles en varios sitios propagandísticos de varios grupos extremistas.

En la grabación, al Zawahiri afirmó que los mujahiden (combatientes islámicos) en Cachemira deben "infligir golpes implacables" al ejército indio y el gobierno en la región de Jammu y Cachemira, para desangrar la economía india y hacer que India sufra pérdidas en mano de obra y equipo.

El sucesor del fallecido Osama Bin Laden, quien se presume permanece oculto en zonas tribales paquistaníes, fronterizas a Afganistán, afirmó que la "lucha en Cachemira" no es un conflicto separado, sino que es parte de toda la Ummah (comunidad musulmana), informó el diario The Times of India en línea.

"Todo el Ejército y gobierno paquistaníes están interesados en explotar a los mujahiden para objetivos políticos específicos, solo para volcarlos o perseguirlos más tarde ", indicó y afirmó que sus combatientes no atacan mezquitas, mercados y lugares de reunión de musulmanes en Cachemira.

En su mensaje, el líder de Al Qaeda también pide a los ulemas (estudiantes eruditos de Islam) declarar claramente que apoyan a la yihad en Cachemira, Filipinas, Chechenia, Asia Central, Irak, Siria, la Península Arábiga, Somalia, el Magreb Islámico (norte de África) y Turkistán.

Al Zawahiri también insta a los combatientes islámicos a intensificar la Yihad contra las tropas estadounidenses en Afganistán y destacó que la lucha de organización terrorista es una obligación individual de todos los musulmanes.

"¡Estimados eruditos! Es su deber predicar a la Ummah que la Yihad contra Estados Unidos en Afganistán hoy es una obligación individual, al igual que lo fue la yihad contra Rusia tres décadas antes ", apuntó.