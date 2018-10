Sujeto es golpeado por vecinos tras acosar a joven

La víctima hizo viral el video de la agresión para que la ayudaran a localizarlo y denunciarlo ante las autoridades

Por: Redacción



Un hombre fue golpeado por vecinos después de que se hiciera viral el video donde aparece acosando sexualmente a la empleada de una tienda de abarrotes en la localidad de Lomas del Mirador, en Argentina.

De acuerdo con el medio local Diario 26, la víctima se encontraba trabajando cuando llegó el sujeto a comprar cigarrillos y habanos.

Cuando la chica, identificada como Roxana, le dio la espalda para tomar la mercancía de un estante, el hombre aprovechó para acercar su cuerpo a ella sin su consentimiento.

Inmediatamente la joven se voltea, le da un golpe y el sujeto se va.

"No pude reaccionar, fue tan rápido que lo único que atiné a hacer es empujarlo y decirle que se vaya... Me quedé con mucha bronca y con muchas ganas de golpearlo", contó la joven.

Gracias a que el hecho fue registrado por la cámara de seguridad del comercio, la encargada del negocio difundió el video para que la ayudaran a localizarlo y denunciarlo ante las autoridades.

Tras la difusión de la grabación, el hombre fue interceptado por un grupo de vecinos que lo golpearon al verlo en las cercanías de la tienda.

"No le hice nada. No me arrepiento. Solamente la apoyé", dijo frente a las cámaras de televisión, "tengo que ir a cobrar la jubilación de mi mamá y me están rompiendo las pelotas".

Finalmente, el hombre fue detenido por la Policía.