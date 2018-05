Suecia actualiza sus folletos para contingencias de guerra

Notimex - Después de 30 años, Suecia volverá a distribuir folletos a la población con sugerencias para hacer frente al posible estallido de una guerra, al advertir que hay que prepararse para el cambio climático, ataques cibernéticos, terrorismo y el empeoramiento de la situación geopolítica.

El folleto, titulado "If Crisis or War Comes", es una actualización de un material previo llamado "If War Comes", lanzado por última ocasión en la década de 1980 y producido por primera vez durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

El actual folleto detalla ejemplos de escenarios de crisis que podrían ocurrir en Suecia por interrupciones en sistemas de Tecnologías de Información, incidentes en el resto del mundo o el cambio climático, y explicar cómo estar mejor preparados ante la falta de alimentos, de agua y de redes de comunicaciones.

La reedición se produce en un contexto de aumento de la tensión en la región báltica en los últimos años, con temores que se intensifican tras la acción militar rusa en Georgia y Ucrania.

Otras medidas suecas para fortalecer la defensa en Suecia incluyen tropas permanentemente estacionadas en la isla de Gotland y un aumento significativo en el presupuesto de Defensa del país, movimientos que están explicados en el folleto, compilado por la Agencia Sueca de Contingencias Civiles (MSB).

"En el caso de una emergencia social, primero se brindará ayuda a quienes más la necesitan. La mayoría debe estar preparada para afrontarla por sí misma por algún tiempo", advierte el texto, y agrega que "agua, comida y calor", así como la capacidad de obtener información, son las más importantes en tal escenario.

La guía proporciona una lista de verificación de productos alimenticios y bienes que es útil tener en casa, desde verduras básicas hasta leche de avena o soja de larga duración, proteínas enlatadas como sardinas o carne hervida y artículos para proporcionar calor, acceso a comunicaciones, así como para almacenar agua.

También tiene una lista de verificación para ayudar a los suecos a prepararse mejor para manejar información engañosa e influir en las operaciones, al señalar que "la mejor protección contra la información falsa y la propaganda hostil es evaluar críticamente la fuente".

Para ello sugiere hacerse preguntas como "¿esta información es real o no?", "¿opinión?" y "¿quién ha sacado esto?", de acuerdo con reportes de la prensa sueca.

"Todos tenemos la responsabilidad de la seguridad y la preparación de nuestro país, así que es importante que todos tengan también conocimientos sobre cómo podemos contribuir si ocurre algo grave", dijo este martes el director general de la MSB, Dan Eliasson, en un comunicado.

"Suecia es más segura que muchos otros países, pero existen amenazas", puntualizó y dijo que todos los que viven en Suecia tienen un "deber de contribuir a la defensa total", en la práctica a cualquier persona con edades comprendidas entre 16 y 70 años se le puede pedir para ayudar en diversas formas.

La forma de ayudar va desde el reclutamiento en las Fuerzas Armadas, a la conscripción civil para organizaciones gubernamentales, o ser encargado por la Agencia Pública de Empleo con la realización de trabajos que se considere que son de particular importancia para la defensa general de Suecia.

"Si Suecia es atacada por otro país, nunca nos daremos por vencidos. Toda información en el sentido de que la resistencia debe cesar es falsa", insiste el folleto.

El folleto está disponible en 13 idiomas, incluido el inglés, y se enviarán copias en papel a 4.8 millones de hogares en Suecia entre el 28 de mayo y el 3 de junio.