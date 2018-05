'SoyVenezuela' busca apoyo internacional contra gobierno madurista

Mundo - 02/05/2018 08:09 a.m.

Notimex - Los venezolanos que radican fuera de su país, en particular en Europa, no se resignan a que este 20 de mayo haya elecciones presidenciales y mantienen su esfuerzo para impedir lo que parece inevitable.

Se trata del movimiento "SoyVenezuela", cuyos miembros recorren las capitales del viejo continente para mantener la presión internacional sobre el gobierno del presidente Nicolás Maduro, quien busca su reelección.

Junto al mandatario quedaron oficialmente reconocidos como aspirantes presidenciales Reinaldo Quijada, del Partido Unidad Política Popular 89, así como Henri Falcón, de Avanzada Progresista.

También Javier Bertucci, de Esperanza por el Cambio, y el empresario que se postuló como independiente Luis Alejandro Ratti.

Empero, voces internacionales que van desde la Organización de Estados Americanos (OEA) hasta la Unión Europea (UE), han cuestionado la legitimidad de los comicios debido a la premura con que fueron convocados y organizados.

Además, se agrega la prohibición para que participen varios partidos políticos y en consecuencia, a sus correspondientes candidatos.

"En Venezuela no hay salidas democráticas electorales y ya no podemos solos. El venezolano ha hecho todo lo que está a su alcance; ha protestado, ha habido muertos y no ha cambiado nada, dice Fabio Valenti a la alemana Deutsche Welle.

Precisa que "SoyVenezuela" quiere hacer presión internacional", para lo cual ha organizado encuentros con ciudadanos venezolanos en Madrid, Lisboa, París, Londres, Roma, Bruselas y Berlín.

Para el consultor político Georg Eickhoff, representante hasta 2013 de la fundación alemana Konrad Adenauer en Caracas, existe una política sistemática y criminal de expulsar al mayor número posible de venezolanos al extranjero.

Añadió que "ahora no hace falta ser opositor para ser señalado por el oficialismo; porque el solo hecho de querer comer, pedir medicinas o simplemente que no te maten ya significa ser una molestia para el Gobierno".

En Alemania los representantes de este movimiento se reunieron con funcionarios de la Cancillería y representantes de los diversos partidos que concurren al Bundestag (Parlamento).

Se les pidió que se aumenten las sanciones que ya se han impuesto a Caracas y, en particular, que desconozcan las elecciones del próximo domingo 20.

Eickhoff parece asumir una línea dura al indicar que "lamento decirlo, pero sin el uso de las armas ya no es posible salir de esta situación".

"Sea con armas estadounidenses o colombianas, la reconstrucción de Venezuela va a costar mucho y los venezolanos que viven en el extranjero también tienen que aportar para ello", puntualizó.

En el Bundestag los diputados alemanes mostraron interés por el éxodo de venezolanos a países vecinos, como Brasil o Colombia, pero que se extiende a otros continentes como Europa, donde ya hay casi dos millones de venezolanos.

Erick Becker embajador venezolano en Berlín hasta 2002, reveló que en ese año había cinco mil connacionales en Alemania, y 16 años después la cifra ha subido a 35 mil, siete veces más.

"No tengamos miedo de pedir ayuda internacional. Otros países lo han hecho y han tenido éxito", recuerda Valentini por último.