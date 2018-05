Sorprende carro colgado en un puente

Redacción - El automóvil fue encontrado colgado de una cuerda debajo del puente elevado Millwood, Toronto.

Las autoridades arribaron al lugar para posteriormente cortar la cuerda que sostenía al vehículo cayendo al suelo con seguridad.

Inicialmente la policía sugirió que se trataba de alguna escena cinematográfica, sin embargo aún no esta confirmado y la investigación sigue en curso.

Por su parte el alcalde John Tory expresó su preocupación al ver el automóvil colgando del puente en televisión.

"Afortunadamente, la tierra que está justo debajo no es un barrio u otra calle. Creo que es básicamente espacio verde ", dijo.

Dangling car off Toronto bridge - the moment it is cut down!#prank? #danglingcar @TorontoPolice say this is now a criminal investigation. @CTVNews pic.twitter.com/yJUu7k0rti