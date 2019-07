Sopas instantáneas podrían producir severos problemas cardíacos

ADN 40 -

Un estudio publicado en "The Journal of Nutrition" y en "Nutrition Research and Practice" demostró los daños que provocan a la salud consumir sopas instantáneas.

La investigación se realizó Corea del Sur, al ser el primer lugar en el mundo donde más de 10 mil 700 personas de entre 19 y 64 años consumen fideos instantáneos.

Estas personas mostraron que padecen de síndrome metabólico y afecciones como obesidad,presión arterial alta, alto colesterol y son blancos fáciles para desarrollar diabetes o alguna enfermedad cardíaca.

Otro estudio realizado por el Dr. Braden Kuo, director del laboratorio de motilidad gastrointestinal del Hospital General de Massachusetts en la Universidad de Harvard, probó la digestión de estos fideos.

Con el uso de una cámara pequeña, analizó la descomposición de los fideos y descubrió lo difícil que es para el cuerpo digerirlos por los conservantes que tienen. Uno de ellos se llama TBHQ.

"Una o dos vedes al mes no es un problema, pero algunas veces a la semana realmente lo es" comentó Kuo al New York Times.