Son obligadas a engordar para casarse

Mundo - 07/01/2019 11:14 a.m.

ADN40 - La mauritana Choueina Ahmed MBarik fue obligada a comer a la fuerza para poder casarse con su primo; padeció el llamado gavage o lebouh, una práctica tradicional en Nouakchot, capital de Mauritania, un país de África, la cual consiste en engordar a las niñas para casarlas con más facilidad ya que la obesidad es símbolo de belleza y riqueza.

"Mi familia me decía que todos se burlaban de mí porque soy flaca y fea, y que debía solucionarlo para que me convirtiera en bella y gorda porque así les honraría en la sociedad y nos haría felices. Pero eso era una trampa para mí y no lo sabía", recuerda Chouein.

Las menores beben toneladas y toneladas de leche de camella para cumplir con una concepción establecida por los escritores de los misioneros del siglo XIX. La tradición es más común en zonas rurales y es alentada por la familia.

"Se basa en dar de beber mucha leche, comer de forma permanente y moverse poco. Y después está la versión moderna, que incluso a veces decide la propia joven, que consiste en tomar corticoides y fármacos de animales para poder engordar. Más vinculada a zonas urbanas", reveló la activista Aminatu Mint El Moktar, presidenta de la Asociación de Mujeres Cabeza de Familia y candidata para el Premio Nobel de la Paz en 2015.

Algunas de estas mujeres han muerto y otras más padecen crisis cardíacas, reumas, deformaciones, vello facial, ansiedad, dolores en el cuerpo e insomnio.

Hace 20 años era mucho más común esta práctica, pero ahora quedan resquicios, fundamentalmente en zonas rurales de interior. Ya está muy mal visto y son una evidencia los problemas de salud que acarrean, relató Wahba Malloum, responsable de Comunicación de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Mauritania.