Solicitan animales domésticos para alimentar a sus fieras

Redacción - La administración de dos zoológicos de Dinamarca, ubicados en las ciudades de Copenhague y Givskud, han lanzado una iniciativa por medio de la cual se invita a los visitantes a donar animales domésticos con el fin de que estos sean utilizados como alimento para los grandes carnívoros.

De acuerdo con medios daneses el tipo de animales que serán recibidos son ratones, hámsteres, conejos y otros roedores similares. Dichos animales se aceptarán vivos o muertos.

Lo que se pretende con esta iniciativa es que las fieras en cautiverio gocen de una dieta más 'variada', cabe destacar que estos carnívoros se alimentan únicamente de carne de res o de caballo.

Una trabajadora de uno de los zoológicos, Ann Sofie Eller, destacó que no se aceptarán perros o gatos debido a que no lo consideran 'ético', puesto a que este tipo de ejemplares no son presas naturales para aquel tipo de depredadores.

La máxima autoridad del Zoológico de Givskud, Richard Osterballe, aclaró que la iniciativa no pretende hacer que las personas 'maten a sus mascotas', sino que en realidad necesitan las presas.

(Con información de RT)