Sismo de 7.0 grados sacude Perú y genera alerta de tsunami en Chile

Un sismo de 7 grados de magnitud sacudió la madrugada del viernes la región andina del sureste de Perú

Mundo - 01/03/2019 07:10 a.m.

EFE - Cientos de habitantes de la ciudad chilena de Arica, en la frontera con Perú, debieron abandonar hoy sus viviendas por una alerta de tsunami tras registrarse un sismo de 7 grados Richter en el vecino país, según informaron fuentes oficiales.



La sacudida telúrica ocurrió a las 05.50 horas (08.50 GMT) de este lunes y fue percibido con una fuerte intensidad y duración superior a un minuto en las regiones chilenas de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, sin que hasta el momento se haya informado de víctimas o daños de consideración.



Según el Servicio Sismológico de la Universidad de Chile, el epicentro del temblor estuvo a 223 kilómetros al noreste de la ciudad peruana de Arequipa y su hipocentro se situó a 260 kilómetros de profundidad.



En Arica, ciudad costera, las sirenas emitieron alerta de tsunami y cientos de personas abandonaron sus viviendas y se dirigieron a las áreas de seguridad predeterminadas para estos casos.



La alerta, no obstante, se canceló 15 minutos después, una vez que el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada aseguró que las características del sismo no reunieron las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de chile.



Según la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi), el sismo se percibió con intensidad VII de la escala internacional de Mercalli, que va de I a XII, en Arica Pocon Chile, y VI en Codpa y Cuya.



En la región de Tarapacá las intensidades fueron V en Alto Hospicio, Huara, La Tirana, Mamiña, Pica, Pisagua, Pozo Almonte e Iquique, la capital regional, y IV en otros puntos de la zona.



En la región de Antofagasta, la intensidad fue IV en Calama, María Elena, Quillagua y Tocopilla, indicó la Onemi.



En Santiago, tras una reunión con las máximas autoridades de la Onemi, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, aseguró que no hay información sobre víctimas o daños causados por el sismo.