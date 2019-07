Si tienes diarrea, mejor no nades en piscinas

Mundo - 29/06/2019 09:20 a.m.

Por: Redacción





Antes de darse un "chapuzón", tenga cuidado, pues cada vez son más nadadores que se contagian de Cryptosporidium, una enfermedad causada por la exposición al excremento.

La tasa de personas enfermas por Cryptosporidium, un parásito, se ha disparado un 13 por ciento desde 2009, con más de siete mil casos registrados en la última década, advierte un nuevo informe de los CDC, informó Daily Mail.

Un tercio de los casos ocurre en las piscinas, y la gran mayoría entre los meses de junio, julio y agosto.

En un intento por reducir el problema, los funcionarios de salud de Estados Unidos, instan a los nadadores a que dejen de nadar en piscinas públicas cuando tienen diarrea.

La advertencia se produce después de que un informe revelara que ocho estadounidenses murieron y 30 mil se enfermaron por bacterias en las piscinas de los hoteles entre 2000 y 2014.

El Cryptosporidium que puede provenir de la materia fecal de otra persona, puede sobrevivir a los niveles normales de cloro, razón por la cual se insta a las personas con tales enfermedades a abstenerse de nadar.

"Beber solo un trago de agua con Crypto puede hacer que niños y adultos sanos se enfermen durante semanas con diarrea acuosa, calambres estomacales, náuseas y vómitos", dijo Michele Hlavsa, jefa del Programa de Natación Saludable de los CDC.

"El cloro no puede matar a Crypto rápidamente. Necesitamos mantenerlo fuera del agua en primer lugar. No entre al agua, y no permita que sus hijos vayan al agua si están enfermos de diarrea".

Las bacterias Legionella y Pseudomonas son las siguientes causas principales de estos brotes, con un 16 por ciento de los brotes causados por Legionella y un 13 por ciento causados por Pseudomonas.

La legionella puede causar neumonía grave y síntomas similares a la gripe. Las pseudomonas pueden causar erupciones en la bañera de hidromasaje y orejas del nadador

Si la piscina, el jacuzzi o el área de juegos acuáticos no se limpian correctamente, las bacterias pueden crecer y formar un limo llamado biofilm en las superficies mojadas.

Legionella y Pseudomonas pueden vivir en este biofilm. Es más difícil para los desinfectantes matar estas bacterias cuando están protegidas por biofilm.

El CDC advierte que los operadores de piscinas deben mantener prácticas adecuadas de limpieza y niveles de desinfectante para evitar que las bacterias crezcan y causen enfermedades en los nadadores.