Selfie lo salva de pasar toda su vida en la cárcel

ADN40 - Un joven se salvó de pasar una condena de 99 años en prisión gracias a una selfie que se tomó con su familia y subió a redes sociales.

La fotografía le sirvió al joven para demostrar que no era culpable de un ataque contra su exnovia, por el cual enfrentaba la posibilidad de una condena de 99 años en la cárcel.

Christopher Precopia estaba acusado de allanamiento de la casa de su expareja y robo con violencia. El joven de 21 años de edad fue detenido en 2017 pero gracias a la imagen y a 150 mil dólares de fianza se encuentra en libertad.

Su exnovia lo acusó de entrar a su casa y herirla en forma de ´X´ en el pecho con un cúter. En su defensa, el hombre argumentó que esa noche se encontraba con su familia en un hotel de Austin y una fotografía en su cuenta de Twitter corroboró el argumento.

"No tenía idea de quién me estaba acusando de esto, no tenía idea de por qué todo esto me estaba pasando. Estaba constantemente asustado de lo que podría pasar al día siguiente. Iba a dormir con la esperanza de no despertar, con tal de alejarme de esto", dijo.

Finalmente, la mujer aceptó que inventó la historia porque hace años terminaron mal su relación.