Sears es declarada oficialmente en bancarrota

El medio, que cita a fuentes no identificadas, asegura que los bancos Bank of America, Wells Fargo y Citigroup facilitarán una financiación de emergencia de 500 millones de dólares.Como parte del plan de reorganización planteado,cerraría de forma inmediata 150 establecimientos, 300 más permanecerían abiertos y se evaluaría el funcionamiento de cientos más.El objetivo, según el medio especializado CNBC, es el de mantener a flote la empresa hasta Navidades con la esperanza de encontrar estos meses un comprador mientrasestá enLos nuevos detalles se dan a conocer después de que el Wall Street Journal informara el pasado martes de que, una cadena de grandes almacenes con 125 años de antigüedad en Estados Unidos, había contratado a la compañía M-III para que la asesorara en el proceso de declaración dePor su parte, el medio especializado CNBC reveló el miércoles quehabía pedido a un banco un tipo de préstamo específico que se solicita para obtener suficiente liquidez para seguir operando mientras se declara ense enfrenta al pago de un préstamo que vence el próximo lunes de 134 millones de dólares, pero que ya dijo que probablemente no podrá afrontar.La fuente del WSJ apuntó que depende de cuánta financiación a corto plazo pueda conseguir antes de presentar la, que determinará si la compañía puede continuar y cuantaspodrían sobrevivir.2010 fue el último año de beneficios de, que se ha tenido que enfrentar a gigantes de ventas online, y los analistas aseguran ahora que necesitaría generar más de 1.000 millones de dólares para seguir operando.En la actualidad cuenta con menos de 900 establecimientos, comparados con los 3.500 que solía tener, y unos 90.000 empleados en lugar de los 100.000.