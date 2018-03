Se registra explosión en planta química en Dallas, Texas

Al menos un empleado sufrió quemaduras de gravedad y otro se encuentra desaparecido tras une explosión e incendio en una planta química en el norte de Texas.

Los hechos se registraron alrededor de las 9:45 horas en la planta Tri-Chem Industries, ubicada en la ciudad de Cresson, Condado de Hood, al sur de Dallas.

“Hemos tenido reportes de múltiples fuegos en ese lugar”, dijo el teniente Johnny Rose, de la Oficina del Alguacil del condado al diario Star Telegram, de Fort Worth.

Según el sindicato de bomberos de la cercana ciudad de Fort Worth, el incendio ocurrió en un edificio en el que hay químicos: "Posible colapso del edificio", advierten en su cuenta de Twitter.

FWFD hazmat alarm response to incident in Hood County. Structure Fire with Chemicals involved. Possible building collapse.