Se pone un pulpo en la cara y termina en el hospital con parálisis facial

Agencias -

Jamie Bisceglia, una mujer de Washington (EUA), tuvo que ser ingresada en el hospital tras posar con un pulpo en la cara para ganar un concurso de fotografía.

Durante la fatídica sesión, el animal marino hirió a Bisceglia en dos ocasiones, inyectando su veneno dentro de la cara.

"¿Pueden decirme loca? Sí, es un pulpo en mi cara. No sabía que tenían un pico para inyectarte. Bueno, me pasó a mí. ¡Ouch! Mi mentón está hinchado y no paraba de sangrar. Ahora solo está supurando. ¡Pero voy a cocinarlo para la cena!", escribió Bisceglia en su cuenta de Instagram al compartir las fotografías previas al ataque.

El cefalópodo le paralizó con su veneno el lado izquierdo de su rostro.

"No fue una buena idea. No lo volvería a hacer jamás", reconoce ahora la mujer. Siete días después del incidente, sigue tomando tres antibióticos diferentes y las molestias no han desaparecido.