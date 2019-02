Se incendian 300 automóviles en India durante exhibición militar

Notimex - Unos 300 automóviles fueron consumidos por las llamas en un estacionamiento improvisado de Bangalore, en el sur de la India, mientras sus dueños presenciaban la exhibición Aero India, organizada por el ministerio de Defensa de ese país, sin que fueran reportadas víctimas.

En un video publicado por el departamento de bomberos del estado indio de Karnataka, se puede observar que el fuego se propagó a decenas de automóviles que estaban estacionados uno junto al otro, mientras que una enorme columna de humo negro se extendió a lo largo y ancho del lugar, indicó Times of India.

Algunos testigos se limitaron a observar de lejos el incendio, mientras los bomberos luchaban por extinguir las llamas. Las autoridades indicaron que el incendio logró ser controlado y no provocó ningún herido.

Las llamas comenzaron en una zona con hierba seca y luego se propagaron debido a los fuertes vientos, pero hasta el momento se desconocen las causas del siniestro.

Bengaluru: Fire breaks out at car parking area near the venue of #AeroIndia2019 pic.twitter.com/bwIrYx5fzc