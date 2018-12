Se incendia zoológico

Por: Redacción



La mañana de este sábado 15 de diciembre, los asistentes y animales del Zoológico Chester, de los más grandes de Inglaterra, fueron evacuados y trasladados a una zona segura luego de que una de las áreas de exhibición se incendiara.

De acuerdo a lo informado por las autoridades, las llamas se generaron en el área Monsoon Forest y se expandió al techo inflable de la instalación, aunque no mencionaron la causa del incendio.

Ninguna persona resultó lesionada aunque un hombre tuvo que recibir atención médica luego de haber inhalado el humo.

A través de sus redes sociales, el Zoológico Chester publicó que la situación ya estaba abajo control y que las inmediaciones del lugar permanecerán cerradas.

We can confirm that the fire brigade is currently fighting a fire in our Monsoon Forest habitat.



Visitors have been evacuated & our response team is working alongside emergency services to bring the situation under control.



The zoo is now closed. We´ll update as soon as we can.