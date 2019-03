Se incendia avión en aeropuerto de Teherán con 50 pasajeros a bordo

Notimex -

Un avión modelo Fokker 100 de Irán Air, con 100 personas a bordo, sufrió hoy un incidente durante el aterrizaje y se incendió en el aeropuerto de Mehrabad, en Teherán, cuando apenas habían sido desalojados unos 50 pasajeros, informó la agencia de noticias iraní Fars.

Afortunadamente los bomberos desplegados alrededor de la aeronave lograron sofocar las llamas, y según las autoridades aeroportuarias, nadie resultó herido por este hecho. El incidente ocurrió alrededor de las 21:00 horas locales, y unas 10 ambulancias fueron desplegadas a la zona.

El jefe del departamento de emergencias de Teherán, Pir-Hossein Kolivand, dijo que el incendio comenzó después de que el tren de aterrizaje de la aeronave no se desplegó completamente, pero agregó que ya todo está bajo control.

#BREAKING

Tehran, #Iran

Mehrabad Int'l Airport



Voice says:

"We just landed without wheels. We landed ok. Oh God. Oh God."



IranAir (Fokker 100) plane made an emergency landing without rear gears opening. pic.twitter.com/j4UdetC9Gg