Se hizo un tatuaje, no le gustó y se lo borró con un rallador de queso

Un joven a quien no le gustó el tatuaje que le hicieron, decidió quitárselo él mismo de una manera muy dolorosa: con un rallador de queso.

El hecho sucedió en el 2017, en Mendoza, Argentina, sin embargo, su historia se volvió viral recientemente cuando su amigo Matías Costa decidió publicarla en Twitter.

En la publicación mostró las fotografías del rallador, el proceso y finalmente el resultado.

"Un amigo se tatuó y como no le gustó el tatuaje se lo sacó con un rallador de queso. Sí, un rallador de queso", escribió en el tuit.

En las cuatro imágenes se observa el paso a paso de la historia: en la primera foto, el joven exhibe el tatuaje que ese mismo día se había realizado en el antebrazo. En la segunda, tercera y cuarta fotografió el rallador y las consecuencias del raspaje que se hizo con el utensilio de cocina.

El hombre, quien prefirió mantenerse en el anonimato, explicó para Infobae el verdadero motivo por el cual tomó esta decisión.

"Me hice el tatuaje y a la semana quise inscribirme para ingresar en la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Si bien en los requisitos de la web no aparece, me comentaron que no podía trabajar con tatuajes visibles. Esto ocurrió en agosto de 2017. En ese momento tenía 19 años", explicó.

Y agregó: "El otro motivo sí tuvo que ver con lo estético. Soy muy detallista y no me había gustado cómo quedó el tatuaje. Entonces busqué en YouTube maneras de borrarlo. Primero probé con una piedra pómez, pero no obtuve resultados. Entonces continué con el rallador. Me dolió y sangró muchísimo. Tenía que vendármelo constantemente y colocarle desinfectante y antiséptico. A la semana fui a un hospital y me dieron la vacuna antitetánica".

"Mi familia no estuvo de acuerdo con mi decisión, pero ya estaba hecha. Después sufrí algunos problemas personales y decidí quedarme en Mendoza y no viajar a inscribirme en la PSA", aclaró el protagonista del relato.

